Red Dead Redemption 2, i fan concordano: non esistono giochi paragonabili

Red Dead Redemption 2 si è affermato come uno dei migliori giochi dell'ottava generazione videoludica, con l'epopea di Arthur Morgan che ha fatto breccia nel cuore di milioni di appassionati del gaming.

Nel mentre Rockstar mette in mostra le sue nuove ambizioni con GTA 6, recentemente, sulle pagine di reddit, si è tornato a discutere di quanto impattante sia stata la storia raccontata dal team in Red Dead Redemption 2, e di quanto coinvolgente e immersivo si sia rivelato il western game. Il primo capitolo del franchise costituiva già una delle esperienze open world meglio riuscite nella storia del gaming, ma con la maniacale cura per i dettagli riversata in Red Dead Redemption 2, Rockstar ha realizzato un gioco che non ha eguali, secondo i fan della serie.

"Ho appena finito RDR2 e mi sento così vuoto. Per favore, consigliami giochi simili per riempire questo vuoto nella mia anima", ha supplicato l'utente IndependentTap513. "Per maggiore contesto, mi è piaciuta di più la storia e le parti basate sui personaggi, quindi tenetelo a mente. A proposito, non sono proprio un giocatore, quindi perdonami se non ne so molto", ha poi aggiunto. "Non c’è alternativa, ci sarà per sempre un vuoto dentro di te. Accettatelo, ci dovrai convivere. Mi dispiace", ha prontamente replicato amala97, che non ha trovato un gioco paragonabile a quello Rockstar. "L'originale Red Dead Redemption, direi, sarebbe in qualche modo un'alternativa, ma non si avvicina nemmeno lontanamente a ciò che RDR2 offre", ha detto invece Shady Kind of Green. "Ti diagnostico la Red Dead Depression", è invece il lapidario commento di dnh.

Alcuni utenti hanno però provato ad offrire dei suggerimenti, citando titoli come Ghost of Tsushima, le serie Uncharted e Mass Effect, ma anche The Last of Us e The Witcher 3: Wild Hunt. Alcuni di questi nomi permettono sicuramente di immergersi in esperienze interattive altamente coinvolgenti, ma sono al livello di Red Dead Redemption 2? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.