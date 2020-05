Red Dead Redemption 2: i fan scoprono un sorprendente dettaglio su Arthur Morgan

Nonostante sia trascorso più di un anno e mezzo dall'uscita Red Dead Redemption 2, gli appassionati del kolossal western di Rockstar continuano a scoprire degli incredibili dettagli che testimoniano la cura riposta dagli sviluppatori.

Mentre era immerso nelle missioni della campagna principale di RDR 2, l'utente di Reddit conosciuto come Bornstellar67 ha notato un singolare dettaglio riguardante le animazioni del protagonista e registrato il tutto per sottoporre la sua scoperta al giudizio dei membri del noto forum videoludico.

Come possiamo notare nel video in calce alla notizia, Arthur Morgan sembra contare silenziosamente il numero di proiettili che inserisce nel caricatore a tamburo del suo revolver. Alcuni utenti di Reddit, però, nutrono dei dubbi su questa scoperta. A loro giudizio, il labiale dell'eroe di RDR 2 non sembra essere in perfetta sincronia con la pronuncia in inglese delle parole che esprimono il numero di proiettili caricati da Arthur, di conseguenza non possiamo essere certi del fatto che si tratti davvero di un elemento di sviluppo integrato da Rockstar per infondere ulteriore realismo al loro capolavoro a mondo aperto.

In attesa di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi ricordiamo che da pochi giorni Red Dead Redemption 2 è gratis su Xbox Game Pass ma solo nella sua versione console per Xbox One.