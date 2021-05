Red Dead Redemption 2: il Far West prende vita nel trailer 8K su RTX 3090

Galvanizzato dall'accoglienza ricevuta con il suo video 4K in Ray Tracing di GTA 5, lo youtuber Digital Dreams ci prende gusto e, rimanendo nell'alveo dei kolossal Rockstar, decide di spingere al limite la grafica di Red Dead Redemption 2 confezionando uno splendido trailer 8K su GPU NVIDIA RTX 3090.

Partendo dalla granitica base offertagli dal comparto tecnico dell'avventura western a mondo aperto di Rockstar Games, il creatore di contenuti attinge alla potenza computazionale della sua fiammante scheda video NVIDIA di fascia alta (qui trovate la nostra recensione della GPU RTX 3090) e a un ricco set di mod incentrate sui tool ReShade.

Lo youtuber ha così elevato l'esperienza grafica di RDR2 sfruttando le ultime soluzioni elaborate dal papà di ReShade, Pascal Gilcher, per integrare degli effetti di illuminazione gestiti in path tracing che "simulano" le tecnologie adottate in campo videoludico con il Ray Tracing in tempo reale.

Giudicate voi stessi i risultati raggiunti da Digital Dreams ammirando il video 8K della versione iperrealistica di Red Dead Redemption 2 su PC con mod grafiche e illuminazione gestita dai tool ReShade. A proposito della Frontiera di Red Dead Redemption 2: sapevate che c'è anche Red Dead Online tra i giochi Xbox Game Pass gratis di maggio?