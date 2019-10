Red Dead Redemption 2: al via la fase di pre-download sul Rockstar Games Launcher

Rockstar Games ha avviato la fase di pre-download della versione PC di Red Dead Redemption 2 direttamente dal Rockstar Game Launcher, svelandone il peso e permettendo così a coloro che hanno effettuato il preorder di scaricare il titolo.

La versione PC di Red Dead Redemption 2 occuperà ben 109,47 GB di spazio. L'attivazione del pre-download consentirà quindi di iniziare le operazioni di scaricamento, soprattutto per i giocatori che sono sprovvisti di connessioni particolarmente veloci, e di trovarsi preparati per il lancio del gioco previsto per il 5 novembre. Rockstar Games ha anche ricordato i contenuti bonus inclusi insieme al pre-order di Red Dead Redemption 2, che saranno disponibili fino al 4 novembre. Solo qualche giorno fa, la colonna sonora del gioco era tornata disponibile nella versione in doppio vinile rosso.

Vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Red Dead Redemption 2 sulle pagine di Everyeye. In attesa del nuovo lancio, vi lasciamo in compagnia del trailer in 4K e 60 fps di RDR 2 per PC.