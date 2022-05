Red Dead Redemption 2: quanti finali ha il gioco Western di Rockstar?

L'epopea western Red Dead Redemption II è il prequel del gioco originale che vedeva come protagonista John Marston. Nel secondo capitolo, invece, indossiamo i panni di Arthur Morgan, membro di rilievo della banda di Dutch Van der Linde: ma quanti finali ha il titolo Rockstar Games?

Tecnicamente Red Dead Redemption II (a tal riguardo, ecco cosa vuol dire Red Dead Redemption) non ha più finali, se considerati come eventi differenti che cambiano drasticamente la storia narrata. Tuttavia, le battute conclusive della lunga e travagliata vita di Arthur Morgan possono differire a seconda delle scelte e dell'onore del giocatore, che può così influenzare un poco la caratterizzazione del pistolero e vice di Dutch. Nello specifico, il bivio a cui saremo messi di fronte sarà tra l'aiutare John a fuggire o tornare indietro, all'accampamento della gang, cercando di recuperare il bottino rimasto.

Questi due percorsi sono a loro volta condizionati dall'onore legato al personaggio: se questo è sufficientemente alto, Arthur morirà esalando gli ultimi respiri in pace, godendosi l'agognata redenzione; altrimenti, a prescindere dalla precedente scelta, l'uomo spirerà sotto i colpi inferti da Micah. Quali che siano gli ultimi momenti vissuti, la narrazione si sposterà su John e la sua nuova vita, aprendo così gli eventi dell'epilogo di Red Dead Redemption II.



Ci sarà un terzo capitolo del gioco Rockstar Games? Non lo sappiamo, ma di certo l'interprete di John Marston tornerebbe in un ipotetico Red Dead Redemption 3.