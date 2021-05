Red Dead Redemption 2: la Frontiera del fotorealismo nel video 8K con mod Ray Tracing

Mentre in rete prosegue il dibattito sull'uscita di GTA 6 e sul possibile prezzo dell'update next gen di GTA 5, lo youtuber Digital Dreams si rituffa nella Frontiera di Red Dead Redemption 2 per mostrare il kolossal di Rockstar al suo massimo splendore in un video 8K con mod Ray Tracing gestite dai tool ReShade.

Con l'ausilio della sua potentissima (e rarissima) scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090, il creatore di contenuti ha saputo mantenere a livello Ultra tutti i setting grafici di RDR 2 e impostare la risoluzione 8K, concedendosi persino dei "bonus visivi" rappresentati, appunto, dall'aggiunta dell'illuminazione dinamica gestita tramite i tool di Pascal "Marty McFly" Gilcher.

Nel filmato in apertura d'articolo possiamo ammirare tutti gli interventi compiuti da Digital Dreams attingendo alle prestazioni della sua RTX 3090: grazie all'ultima versione di ReShade, lo youtuber ha operato tutta una serie di modifiche al tonemap, al contrasto e al sistema di illuminazione per infondere ulteriore realismo al già splendido (e graficamente attuale) capolavoro western di Rockstar.

Già che ci siamo, vi riproponiamo il filmato realizzato di recente dal medesimo creatore di contenuti che mostra una versione fan made di GTA 5 next gen con 1000 mod su RTX 3090.