Red Dead Redemption 2: la Frontiera della grafica nextgen con 100 mod e RTX 4090

Dopo aver testimoniato la grafica da urlo di Uncharted L'Eredità Perduta su PC, l'ormai celebre youtuber Digital Dreams ci riporta nella dimensione western di Red Dead Redemption 2 per mostrarci il kolossal di Rockstar in una veste grafica aggiornata con 100 mod 'spinte' dalla mostruosa potenza di RTX 4090.

Il famoso creatore di contenuti specializzatosi nella realizzazione di filmati dimostrativi sulle potenzialità grafiche dei giochi più amati dal pubblico rialza così il sipario sullo sparatutto open world di Rockstar Games per migliorare il già incredibile comparto grafico di RDR 2.

Tra le oltre cento mod installate dallo youtuber spiccano i tool ReShade, adottati da un numero sempre più alto di appassionati per svecchiare la grafica dei videogiochi del passato attraverso un sistema di illuminazione in path tracing particolarmente evoluto.

Come possiamo intuire osservando il filmato in apertura d'articolo, l'efficacia degli interventi compiuti da Digital Dreams cresce di pari passo con l'aumento della risoluzione: a una prima occhiata, infatti, non sembrano esserci chissà quali miglioramenti rispetto al titolo originario, ma basta alzare la qualità del flusso video per rendersi conto degli innegabili benefici apportati dalle mod e dall'hardware della nuova GPU ammiraglia di NVIDIA, come la maggiore pulizia dell'immagine e la bontà delle texture e degli effetti particellari.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo filmato, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Red Dead Redemption 2 e le foto dalla Frontiera.