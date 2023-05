Red Dead Redemption 2: giocatore scopre un dettaglio emozionante su John e Abigail

Seppur ambientato in un vasto contesto open world, Red Dead Redemption 2 è caratterizzato da un'attenzione per i particolari davvero impressionante. I giocatori continuano a fare nuove scoperte nonostante il titolo sia stato pubblicato quasi 5 anni fa. Attenzione: il resto dell'articolo contiene spoiler sulla serie di Red Dead Redemption.

Per un utente reddit, ci sono voluti sette playthrough per fare una scoperta emozionante nei riguardi di John Marston e Abigail, che i fan della serie conoscono molto bene sin dal primo episodio. Il post riportato in calce vede la coppia nel loro ranch durante la scena in cui Abigail dice a John di "mettersi al lavoro" per crescere il loro ragazzo. Tuttavia, con l'avanzare della storia in Read Dead Redemption, questo sarà esattamente il punto in cui verranno posizionate le tombe della coppia anni dopo.

Si tratta di una scoperta dal sapore agrodolce, che lascia intuire come i due siano rimasti insieme per il resto della loro vita e abbiano trascorso le loro giornate vivendo nel ranch. Un utente sottolinea anche che anche John e Abigail si sono sposati in questo luogo, il che significa che molti dei loro ricordi sono racchiusi in quel ranch e collegati a questa collina in particolare, rendendola il luogo perfetto, ma anche più straziante per i fan, per farli riposare.

Sebbene i fan più attenti potrebbero essere già a conoscenza del dettaglio, molti l'hanno scoperto proprio grazie a questo post: "Ogni giorno impariamo una cosa nuova su questo gioco; è un dono continuo", ha per esempio commentato un utente su reddit. "Questo gioco fa così tante cose che non me ne rendo conto fino a quando qualcuno non lo fa notare", ha detto un altro giocatore.

Recentemente è stato anche scoperto che in Red Dead Redemption 2 un NPC può commettere un grave crimine.