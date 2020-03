Red Dead Onlne: giocatori segnalano problemi dopo l'aggiornamento di Red Dead Redemption 2

Nel corso della giornata di lunedì 9 marzo, Rockstar Games ha reso disponibile l'aggiornamento 1.19 di Red Dead Redemption 2, volto a migliorare la stabilità del titolo e a correggere alcuni bug.

Purtroppo, sembra che la sua installazione abbia generato alcune problematiche in-game. Secondo quanto riportato da VG24/7.com, sembrano infatti essere numerose le segnalazioni in tal senso giunte dai videogiocatori ancora impegnati nell'acclamata epopea western. In particolare, il quadro che emerge è quello di una serie di difficoltà diffuse, che spaziano tra diversi settori.

Ad esempio, diversi utenti riferiscono della scomparsa di animali selvatici all'interno di specifiche sessioni di gioco. Accanto a questo, si presentano inoltre segnalazioni da parte di giocatori che non risultano in grado di effettuare il log-in all'interno di Red Dead Online. Sembrano sussistere anche diversi inconvenienti con contenuti, oggetti e missioni legate al Moonshiner. Lo svolgimento di queste ultime, in particolare, non sempre garantisce al giocatore la ricompensa promessa. Alcuni bug, infine, stanno interessando la professione del Collezionista.



Ad ora, non sembrano essere disponibili ulteriori dettagli in merito né un commento da parte di Rockstar Games. In attesa di eventuali nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che, al 31 dicembre 2019, la software house annunciava la vendita di oltre 29 milioni di copie di Red Dead Redemption 2.