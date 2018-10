Red Dead Redemption 2: il gioco Western di Rockstar si mostra nel secondo video gameplay!

Come promesso, Rockstar Games inaugura il mese di ottobre con il secondo video gameplay ufficiale di Red Dead Redemption 2, potete visualizzarlo in apertura della notizia. Una buona occasione per dare uno sguardo approfondito al gioco, a meno di un mese dal lancio del nuovo attesissimo titolo Western degli autori di Grand Theft Auto.

Il nuovo filmato permette di vedere alcuni minuti del sequel di Red Dead Redemption e si concentra sui personaggi, sulle meccaniche di gameplay e sulle ambientazioni, permettendo di scoprire anche qualche dettaglio in più su missioni, attività, banche, nemici, rapine, sistema di mira, Dead Eye e altri aspetti di questo enorme universo Western. Questa la sinossi diffusa da Rockstar Games:



"Guarda la seconda parte della nostra serie dedicata ai video di gameplay di Red Dead Redemption 2 per scoprire tutte le attività illecite a cui si possono dedicare Arthur e la banda di Van der Linde: potrai assaltare treni, scontrarti con bande e banditi rivali, seminare uomini di legge e molto altro, in un mondo di gioco coinvolgente, brulicante di vita ed estremamente pericoloso. Il video di oggi vi mostrerà il nuovo sistema del Dead Eye ed è stato montato utilizzando solo sequenze tratte dal gioco."

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, il gioco pesa 105 GB, nessuna notizia al momento riguardo l'eventuale Day One Patch. Ricordiamo che a novembre farà la sua comparsa anche Red Dead Online, componente multiplayer separata dal gioco principale sullo stile di GTA Online, il comparto multigiocatore sarà inizialmente in Open Beta e solo in un secondo tempo debutterà in versione definitiva.



Dal 26 ottobre saranno disponibili nei negozi anche tre bundle PS4 e PS4 Pro dedicati a RDR2 mentre le magliette ufficiali con logo e slogan del gioco sono ora in vendita su Rockstar Warehouse. Cosa ne pensate della seconda parte del gameplay di Red Dead Redemption 2? Il video ha soddisfatto le vostre aspettative? Attendiamo i vostri pareri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!