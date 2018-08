Red Dead Redemption 2 girerà a 1920x2160 su PS4 Pro? L'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha condotto una prima analisi tecnica sulla versione PlayStation 4 Pro di Red Dead Redemption 2, basandosi sul primo video di gameplay pubblicato da Rockstar Games la settimana scorsa. Emersi i primi dettagli su risoluzione e frame rate.

Come confermato da Rockstar e Sony, il primo video gameplay di Red Dea Redemption 2 è stato catturato a 4K su PlayStation 4 Pro, permettendo di farci una prima idea sulla resa tecnica del gioco sulla PS4 potenziata. Nella fattispecie, la redazione inglese ha ricevuto il file originale del video direttamente dallo sviluppatore (del peso di 3GB), analizzandolo direttamente alla fonte.

Parlando della risoluzione, Digital Foundry ha confermato che la versione di Red Dead Redemption 2 mostrata nel video gameplay gira a 1920x2160 nativi, offrendo un pixel count del 12.5% superiore rispetto ai 1440p nativi che nella maggior parte dei casi vengono adottati come risoluzione di partenza nei giochi PS4 Pro. Dando per scontato che il titolo girerà a 1080p nativi su PS4 Standard, stiamo parlando di un boost nella risoluzione pari a un fattore 2.5x, senza dimenticare che la risoluzione su PS4 Pro viene upscalata a 4K tramite checkerboard rendering.

Per quanto riguarda il frame rate, invece, il conteggio dei fotogrammi rimane fisso a 30fps, senza nessun calo nemmeno nelle situazioni più concitate con numerosi personaggi a schermo. La redazione inglese è rimasta colpita dalle animazioni (in particolare per quelle del cavallo), dagli effetti di illuminazione e dal livello di dettaglio del mondo di gioco, caratteristiche che sembrano segnare un salto notevole rispetto al predecessore.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è atteso in uscita il 26 ottobre su PS4 e Xbox One.