Red Dead Redemption 2: come ottenere soldi infiniti

State giocando a Red Dead Redemption 2 e avete bisogno di qualche consiglio per ottenere più denaro? Sappiate allora che esiste un glitch che consente di avere soldi infiniti.

Il metodo di cui vi parleremo in questa guida permette di raccogliere all’infinito lo stesso lingotto d’oro, sfruttando un particolare glitch. Per prima cosa dovete raggiungere la fattoria Ridgewood (Ridgewood Farm), situata nella regione di Cholla Springs. Stiamo parlando di un’area che fa parte della piccola porzione a sud-ovest della mappa.

Noterete che la fattoria è costituita da un edificio principale e da un capanno sulla destra: il vostro obiettivo è proprio all’esterno del capanno. Noterete infatti che sul banco di legno rivolto ad est si nasconde un lingotto d’oro che non può essere raccolto normalmente. L’unico modo per poter mettere le mani sull’oggetto è aggrapparsi al piccolo bagno in legno e, una volta sopra, saltare proprio sul lingotto e raccoglierlo. Nel caso in cui il personaggio non dovesse reagire, non dovete fare altro che continuare a muovervi sulla piattaforma di legno fino a quando il lingotto non si sposterà: sarà in questo momento che potrete scendere e raccoglierlo normalmente. A questo punto, salite in sella al vostro cavallo e proseguite verso ovest fino a raggiungere i binari. Così facendo, l’area della fattoria si è resettata e potete ripetere tutto l’iter per intascarvi un altro lingotto.

Per chi non lo sapesse, ogni lingotto ha un valore di 500 dollari e può essere venduto presso una ristretta selezione di mercanti che si sbloccano nel corso della storia.

Prima di lasciarvi all’immagine della mappa che permette di trovare immediatamente la posizione di Ridgewood Farm a Cholla Springs, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche unaricca collezione di trucchi di Red Dead Redemption 2 e i consigli su come sbloccarli: in questo modo potrete aumentare la salute del protagonista, sbloccare tutti i vestiti e ottenere tanti altri vantaggi.