Red Dead Redemption 2 ha una grafica 'bestiale': la cura maniacale per gli animali

Le attenzioni ai dettagli di Red Dead Redemption 2 ne fanno un'opera senza tempo, un capolavoro open world dalla grafica 'bestiale'. La cura maniacale di Rockstar per i dettagli emerge in tutta la sua dirompenza nella ricostruzione della Frontiera e della sua fauna, la più realistica della storia dei videogiochi.

Sin dal lancio di RDR2, un esercito di creatori di contenuti ed esperti di settore ha trattato a più riprese l'argomento provando a svisceare ogni singolo aspetto 'naturalistico' dell'odissea western della Grande R: eppure, anche se a distanza di cinque anni dal lancio, ci sono ancora tantissimi segreti e dettagli che devono essere ancora studiati.

L'esempio calzante della straordinaria complessità del lavoro svolto dagli sviluppatori di Red Dead Redemption 2 per erigere un'impalcatura grafica e di gameplay così realistica ci viene offerto dagli youtuber di Rockstar Guides: il loro video dedicato ai dettagli più assurdi e incredibili della fauna del kolossal Rockstar è la perfetta cartina tornasole di un'opera tanto stratificata e immersiva da aver spinto diversi zoologi a studiare gli animali di RDR2.

Dagli armadilli che scorrazzano per il New Austin al comportamento degli alligatori in agguati nelle paludi del Lemoyne, fino agli orsi grizzly in cerca di salmoni sulle sponde di Lake Isabella, la Frontiera di Red Dead Redemption 2 è un microcosmo interattivo che rispecchia quasi alla perfezione la complessità della natura più selvaggia.

Tutti gli animali, infatti, non sono riprodotti in maniera estremamente fedele alle loro controparti reali solo dal punto di vista grafico; ciascuna creatura che popola la Frontiera vanta un suo pattern comportamentale unico, con un'infinità di azioni che contribuiscono a rendere ancora più immersiva e autentica l'avventura da vivere nei panni di Arthur Morgan, prova ne sia l'interessante studio condotto sugli uccelli di Red Dead Redemption 2 dai birdwatcher.

Nel trailer di Rockstar Guides, ad esempio, è possibile osservare un animale che viene spolpato e ridotto a una carcassa, oppure le diverse azioni compiute dalle specie di uccelli nelle battute di caccia. Tale cura per i dettagli non è fine a sé stessa ma si riflette nel gameplay per elevarne l'esperienza, basti citare in tal senso lo scontro tra Arthur e un grizzly. Se il protagonista viene raggiunto dall'orso, quest'ultimo reagisce in maniera realistica alle azioni compiute dal giocatore, per esempio scegliendo di non avventarsi sulla preda nel caso in cui Arthur decida di raggomitolarsi per proteggere gli organi vitali o di rimanere immobile e non mostrare timore nella speranza che il predatore, proprio come avviene nella realtà, perda l'interesse e lasci la zona.

E voi, quali ricordi vi legano maggiormente alla fauna e all'esperienza open world di Red Dead Redemption 2?