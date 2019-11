Red Dead Redemption 2: Guida ai controlli su PC con mouse, tastiera e joypad

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente Red Dead Redemption 2 è disponibile anche su PC. In questa mini-guida vi spiegheremo come personalizzare i controlli di gioco su Personal Computer, elencando i comandi predefiniti mappati su mouse e tastiera.

Tra le tante novità della versione PC di Red Dead Redemption 2, su Personal Computer il capolavoro western di Rockstar può essere giocato anche con mouse e tastiera, un sistema di controllo completamente inedito che offre numerose opzioni di personalizzazione. Ecco di seguito i controlli predefiniti.

Controlli predefiniti di Red Dead Redemption 2 con Mouse e Tastiera

Movimento

Vai avanti - W

Torna indietro - S

Spostati a sinistra - A

Spostati a destra - D

Salta - Spazio

Sprint - Maiusc sinistro

Entra in un veicolo - F

Modalità stealth - Ctrl sinistro

Guarda dietro (a piedi) - C

Combattimento

Mira: pulsante destro del mouse

Spara - Pulsante sinistro del mouse

Copriti - Q

Attacco corpo a corpo leggero - R

Attacco corpo a corpo pesante - Q

Schiva attacco corpo a corpo - Spazio

Ricarica - R

Attiva / disattiva accessorio arma - E

Zoom - Rotellina del mouse

A bordo di veicoli/cavalli

Esci dal veicolo - F

Monta a cavallo - F

Prossima arma del veicolo - Rotellina del mouse su / TAB

Arma precedente veicolo - [

Guarda indietro - C

Visuale cinematica - R

Slowmotion - L

Tuffati - X

Selezione delle armi

Ruota dell'arma - Tab

Arma successiva: rotellina del mouse verso il basso

Arma precedente - Rotellina del mouse verso l'alto

Selezione arma - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via

Red Dead Online

Chat di testo pubblica - T

Chat di testo del team - Y

Premi per parlare - N

Punta a - B

Fai cadere l'arma - F9

Fai cadere le munizioni - F10

Come personalizzare i controlli di Red Dead Redemption 2 su PC

I controlli della versione PC di Red Dead Redemption 2 possono essere personalizzati solo in-game, e non dal menù principale. Tutto quello che dovete fare, una volta avviata la partita, è mettere in pausa il gioco e andare su Impostazioni -> Controlli -> Mouse e Tastiera. Da qui potrete riassegnare tasti e pulsanti a tutte le azioni di gioco. In alternativa, è sempre possibile collegare il controller e giocare con esso al posto di mouse e tastiera.

Il nostro consiglio è quello di alternare i due sistemi di controllo, trovando quello con cui vi trovate meglio in ogni situazioni. Se da un lato mouse e tastiera possono offrire maggior precisione e reattività nelle sparatorie, in particolare usando la visuale in prima persona, dall'altro il controller può offrire un'esperienza più comoda e confortevole nelle fasi esplorative e nella guida dei veicoli.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per Red Dead Redemption 2.