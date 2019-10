Red Dead Redemption 2: implementazioni grafiche e nuovi contenuti per la versione pc

Rockstar Games ha svelato tutti le nuove feature che verranno implementate nella versione PC di Red Dead Redemption 2, insieme a tanti altri contenuti aggiuntivi. Oltre ai miglioramenti grafici saranno introdotte nuove taglie, armi, cavalli e nascondigli.

La nuova versione di Red Dead Redemption 2 sfrutterà a pieno la potenza di calcolo dei pc più performanti, consentendo una distanza della visuale più ampia, un'illuminazione globale di qualità superiore e un'occlusione ambientale migliorata per garantire la massima resa degli scenari diurni e notturni. Anche la neve verrà potenziata, insieme ad ombre più dettagliate e con una risoluzione maggiore. Infine i riflessi e le texture di alberi, piante e animali garantiranno un realismo superiore. Ovviamente è stato confermato il supporto HDR, con l'aggiunta delle configurazioni multi-monitor.

Oltre alle implementazioni tecniche, Red Dead Redemption 2 su PC offrirà tanti contenuti aggiuntivi per l'ambiente di gioco e per la modalità storia. Saranno disponibili 3 nuove taglie, 2 nuovi nascondigli della banda dei Del Lobos e 2 nuove mappe del tesoro. Per la modalità storia verranno aggiunte nuove armi tra cui la pistola M1899 e la Evans Repeater, e nuovi cavalli tra cui il Perlino Andaluso e il Few Spot Appaloosa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Rockstar.

Dopo i primi screenshot ad alta risoluzione e le specifiche tecniche, il quadro della versione pc di RDR2 sembra completo. Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 per PC uscirà il 5 novembre.