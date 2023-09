Red Dead Redemption 2, importanti novità dal Brasile: avvistata la versione per Switch

Il mondo attorno all'ultima grande produzione targata Rockstar Games è impaziente di rivedere il ritorno di Arthur Morgan: dopo la scoperta della presenza delle versioni PS5 e Xbox Series X di Red Dead Redemption 2 in un documento Microsoft, la community è impaziente di saperne di più sul possibile annuncio di una versione current-gen del titolo.

Intanto, però, direttamente dal Brasile giungono importanti novità sull'avventura di cui sopra: Red Dead Redemption 2 è stato classificato su Nintendo Switch ad opera dell'ente regolatore che si occupa della valutazione delle uscite videoludiche del prossimo futuro. La commissione brasiliana si è quindi occupata del capolavoro del 2018 il quale, secondo le ultime informazioni, potrebbe presto o tardi raggiungere i lidi della console ibrida della Grande N.

Mentre ci si domanda se Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X esiste o no, Rockstar si starebbe muovendo nelle retrovie: che possa giungere qualche annuncio nel corso dei restanti mesi che ci separano dalla fine del 2023 e l'inizio del 2024? Inoltre, Red Dead Redemption 2 sarà un'altra delle IP che sfrutterà il cloud gaming di Nintendo per poter girare su Switch? Non vi è ancora modo di rispondere ai suddetti interrogativi, perciò vi rimandiamo ad ulteriori approfondimenti futuri tra le pagine di Everyeye per conoscere le ultime novità provenienti dal mondo di Rockstar Games e non solo.