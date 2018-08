Red Dead Redemption 2: in arrivo il merchandising ufficiale del nuovo gioco Rockstar

Rockstar Games presenta oggi gli articoli da collezione ufficiali di Red Dead Redemption 2, che comprendono una varietà di oggetti unici in edizione limitata ispirati al gioco...

"C'è di tutto, da un assortimento di magliette a tema ad articoli ispirati al periodo storico di gioco, come il bicchiere da liquore pieghevole, la coperta della Pendleton che ritrae la banda di Van der Linde, il vassoio decoupage in vetro di John Derian, e molto altro ancora... Scopri tutta la gamma di oggetti guardando la presentazione qui sopra. Cerca gli articoli selezionati disponibili per la prenotazione sul Warehouse di Rockstar e da altri rivenditori selezionati, tra cui GameStop. E tieni gli occhi aperti per i prossimi giveaway sul Social Club..."

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile dal 26 ottobre 2018 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X.