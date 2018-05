Red Dead Redemption 2 è in sviluppo da 8 anni, coinvolti tutti gli studi di Rockstar Games

Sono molti i retroscena sulla sviluppo di Red Dead Redemption 2 che sono emersi da un recente articolo a cura di IGN. Ieri, ad esempio, vi abbiamo parlato delle intenzioni iniziali del team, che prese in considerazione l'implementazione di missioni procedurali, poi completamente scartate.

È emerso anche che il titolo è in sviluppo da ben 8 anni. Si tratta di un periodo di gestazione piuttosto lungo, anche per gli standard dei titoli tripla A odierni. I lavori sono cominciati subito dopo la pubblicazione del primo capitolo della serie avvenuta nel maggio del 2010, e hanno richiesto la collaborazione di tutti i team di Rockstar Games. Per questo motivo, Red Dead Redemption 2 non verrà presentato come una produzione di Rockstar North oppure di Rockstar San Diego, bensì si fregerà dell'etichetta Rockstar Games Production.

"Lo abbiamo fatto per necessità. Prima un team da 50 persone era in grado di creare a gioco, ma con il tempo è diventato sempre più grande", ha dichiarato Rob Nelson, capo di Rockstar North. Gli sviluppatori hanno creato pezzo per pezzo ogni singola componente di gioco, e per fare ciò hanno usato le tecnologie più all'avanguardia. L'idea era quella di discostarsi dagli altri titoli open world e di far evolvere l'intero genere, creando un mondo persistente in grado di esistere indipendentemente dalla presenza del giocatore.

Obiettivi molto ambiziosi, che hanno richiesto un'incredibile forza lavoro e tanti anni di sviluppo. Per scoprire se Rockstar è riuscita o meno a rivoluzionare il genere, dovremo attendere il 26 ottobre 2018, giorno in cui Red Dead Redemption 2 debutterà su PlayStation 4 e Xbox One. Avete già visto gli ultimi screenshot ufficiali in cui possibile ammirare anche John Marston?