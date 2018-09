Red Dead Redemption 2 includerà ben 200 differenti specie di animali

Poco fa, Rockstar Games ha svelato nuove informazioni sulla fauna che popolerà la frontiera di Red Dead Redemption 2, nuovo ambizioso titolo in arrivo a ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.

Abbiamo scoperto che nel gioco saranno incluse ben 200 differenti specie di animali, tra cui mammiferi, uccelli e pesci, ognuna con il proprio habitat specifico e le proprie abitudini distintive. "La natura selvaggia è al tempo stesso generosa e pericolosa, sia per gli umani che per gli animali, e ogni predatore può diventare rapidamente una preda", scrive Rockstar su Twitter. In calce alla notizia trovate una galleria con i disegni delle principali specie animali, dai cani ai cervi, passando per le aquile, i coccodrilli e gli orsi. Sono inclusi anche alcuni screenshot che ritraggono il protagonista Arthur Morgan intento a cacciare e a pescare.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard, Special, Ultimate e Collector's Box. La componente multiplayer, denominata Red Dead Online, debutterà nel corso del mese di novembre, dapprima in versione Beta. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Red Dead Redemption 2 a cura di Francesco Fossetti, che ha finalmente avuto modo di testarlo con mano.