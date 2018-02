Red Dead Redemption 2 includerà una modalità Battle Royale e la visuale in prima persona?

Stando ad alcuni rumor emersi sulle pagine di Trusted Reviews, Red Dead Redemption 2 potrebbe includere una modalità multiplayer in stile Battle Royale e la possibilità di giocare anche in prima persona. Nuovi dettagli anche sul comparto single player.

Le indiscrezioni sarebbero contenute in una serie di documenti di cui Trusted Reviews sarebbe in possesso da agosto 2017. All'inizio la testata aveva deciso di non pubblicarli, non essendo sicura di poterne dimostrare l'autenticità, ma pare che gli ultimi trailer e gli ultimi dettagli diffusi da Rockstar stiano iniziando a confermarne la credibilità.

Tanto per cominciare, i documenti leak confermavano l'identità dei protagonisti mostrandoli in alcuni screenshot, riportando lo stesso look che abbiamo poi visto nelle immagini ufficiali del gioco. Lo stesso discorso vale anche per Dutch Van Der Linde, capo della sua omonima gang: i documenti sembrano dunque provenire da una fonte decisamente vicina al team di sviluppo, come potete vedere in queste immagini pubblicate da Trusted Reviews.

Stando alle informazioni contenute nei documenti, Red Dead Redemption 2 includerà le modalità online "Revive and Survive", "Money grab" e "Battle Royale", introducendo quindi per la prima volta una variante ispirata alle dinamiche di titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite. Sarebbe inoltre presente la possibilità di giocare con la visuale in prima persona (sia nella campagna che nel multiplayer), come visto nelle edizioni PC, PS4 e Xbox One di Grand Theft Auto V. Nella modalità single player, infine, i giocatori dovrebbero essere in grado di spostarsi in treno e di interagire con una grande quantità di NPC da cui ottenere incarichi e missioni secondarie.

Dal momento che si tratta di rumor non confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di eventuali conferme (o smentite) ufficiale da parte di Rockstar. Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PS4 e Xbox One a partire dal 26 ottobre.