Red Dead Redemption 2 insegna all'università: docente crea corso sulla storia USA

Il corso universitario promette di essere estremamente interessante e prenderà il via a settembre 2021 con un tetto di studenti per ora fissato a 35, con il docente che promette di lavorare per ampliarlo in caso di risposta positiva da parte degli studenti. Sicuramente uno tra i modi migliori per scoprire il contesto storico di Red Dead Redemption 2 e del suo predecessore.

Though often historically inaccurate, the games skillfully broach a number of crucial historical issues in the 1899-1911 period, such as:



-The frontier mythology and its long afterlife

-The expansion of monopoly capitalism and how railroads extended corporate power

-The memory of the Civil War and the making of the Lost Cause myth

-Women’s suffrage and its opponents

-American empire and the expansions of 1898

-The cosmopolitanism of the American population, including Chinese, Mexican, Italian, and German immigrants, among others