Red Dead Redemption 2: l'installazione su PS4 occupa 50 GB, più 3 GB per la Day One Patch?

Dopo aver fatto trapelare in anticipo i trofei di Red Dead Redemption 2, l'utente di PSN Profiles MyAssStretched ha diffuso nuovi dettagli sul peso del gioco, affermando che il file di installazione della versione PS4 occuperà 50 GB, più 3 GB aggiuntivi per il day one update.

L'autore del leak ha fatto sapere di non essere un membro della stampa, affermando di "non essere del tutto sotto NDA". Non è ancora chiaro come l'utente sia entrato in possesso di una copia retail del gioco con così largo anticipo, ma sappiamo che MyAssStretched era riuscito ad anticipare con successo i trofei inclusi in Call of Duty Black Ops 4.

Stando alle parole dell'utente, il file di installazione della versione PlayStation 4 di Red Dead Redemption 2 pesa 50 GB, a cui vanno aggiunti i 3 GB del day one update. Dal momento che mancano ancora 15 giorni al 26 ottobre, data in cui il nuovo titolo Rockstar debutterà su PS4 e Xbox One, c'è la possibilità che al day one update si aggiunga un'altra patch da scaricare prima di lanciare il gioco.

La notizia sarebbe in sintonia con i 105 GB richiesti dall'installazione di Red Dead Redemption 2, come segnalato nel retro della confezione di uno speciale bundle per Playstation 4 Pro dedicato al titolo Rockstar. Ricordiamo infatti che l'installazione richiede il doppio dello spazio libero rispetto all'effettiva dimensione del gioco (in questo caso 50 GB più i 3 GB del day one update).

Anche se l'utente ha rivelato informazioni corrette in passato, vi invitiamo comunque a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.