Red Dead Redemption 2 interrompe il dominio di Call of Duty negli USA

NPD ha pubblicato la classifica dei 20 giochi più venduti nel 2018 sul mercato retail americano. Il gioco più venduto dell'anno è stato Red Dead Redemption 2, che interrompe la striscia positiva di Call of Duty che ha guidato la classifica dal 2009 al 2012 e poi dal 2014 al 2017.

Top 20 USA 2018

La classifica americana vede sul podio anche Call of Duty Black Ops 4 e NBA 2K19, al quarto posto invece Super Smash Bros Ultimate, che diventa per il gioco più venduto di dicembre con 3.6 milioni di copie distribuite:

Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 4 NBA 2K19 Madden NFL 19 Super Smash Bros Ultimate Marvel's Spider-Man Far Cry 5 God of War Monster Hunter World Assassin's Creed Odyssey Grand Theft Auto V Mario Kart 8 FIFA 19 Battlefield V Super Mario Odyssey Call of Duty WWII Dragon Ball FighterZ The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Party Pokemon Lets Go Pikachu

Ottime performance anche per Marvel's Spider-Man che agguanta il sesto posto della top ten e diventa il gioco sui supereroi più venduto degli ultimi 10 anni in Nord America. Sul fronte hardware, Nintendo Switch ha venduto più di PS4 e Xbox One e si registrano buoni numeri anche per Nintendo Classic Mini.