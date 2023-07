Red Dead Redemption 2 Jobs Mod: l'espansione fan made introduce le Professioni

Sullo sfondo delle sempre più insistenti indiscrezioni sull'imminente annuncio di Red Dead Redemption Remastered, la scena dei modder di RDR2 sforna un'interessante espansione fan made che amplia sensibilmente le opportunità di lavoro offerte dalla Frontiera.

La versione 'Expanded and Enhanced' della già apprezzata mod per le Professioni di Red Dead Redemption 2 offre ai giocatori l'opportunità di immedesimarsi ulteriormente in Arthur Morgan grazie, appunto, alla possibilità di dedicarsi a nuovi 'lavoretti' per la comunità.

La nuova Job's Mod di RDR2 amplia il già enorme perimetro ludico e contenutistico del capolavoro in salsa western di Rockstar Games per fare spazio a professioni e attività estemporanee come quella dell'Autista, del Ranchero o del Cacciatore incaricato di abbattere gli animali selvatici che minacciano le fattorie e il bestiame.

La mod per le Professioni di Red Dead Redemption 2 integra anche delle attività open world dove potersi dedicare alla protezione di carri e carovane, alla consegna delle lettere facendo la spola tra gli uffici postali della Frontiera e persino allo scarico delle merci come lavoratore portuale nei moli di St. Denis e Annesburg. Si tratta quindi di una mod che promette di stravolgere in chiave sim-life l'esperienza ludica e contenutistica di RDR2. In calce alla notizia trovate il link al portale NexusMods con tutte le indicazioni per scaricare gratis e installare correttamente la nuova versione dell'espansione fan made con le Professioni di RDR2 su PC. Ma prima, avete già letto il nostro speciale su Red Dead Redemption 2, i segreti e i misteri più spaventosi del West?