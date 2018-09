Red Dead Redemption 2: Kotaku svela un dettagli sui... testicoli dei cavalli

Una notizia su Red Dead Redemption 2 sta facendo il giro del web: Stephen Totilo di Kotaku ha riportato nella sua anteprima un curioso aneddoto sui testicoli dei cavalli nel nuovo gioco Western di Rockstar Games

Secondo quanto evidenziato, i testicoli dei cavalli reagiranno agli stimoli, contraendosi o espandendosi in base alla temperatura dell'area in cui si trovano. Un dettaglio che fa intuire l'estrema cura risposta da Rockstar Games in ogni aspetto del progetto, apparentemente anche nei dettagli più piccoli e certamente non funzionali ai fini della storia e del gameplay.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile dal 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, nella giornata di ieri abbiamo scoperto che il gioco sarà giocabile anche in prima persona e che sarà possibile smembrare gli arti dei nemici. Gli sviluppatori hanno diffuso anche una serie di nuovi screenshot di RDR2 che permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni e ai personaggi dell'epopea Western di Rockstar.