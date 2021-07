Red Dead Redemption 2: un leak svela una nuova modalità survival?

Un nuovo leak riguardante Red Dead Redemption 2 è comparso online. Rockstar Games continua a sostenere il suo western open world, ma fino ad oggi i suoi sforzi si sono concentrati in gran parte su Red Dead Online, lasciando dunque intatta l'esperienza single player del gioco.

Le nuove scoperte fatte dai dataminer lasciano presagire che una nuova modalità di gioco possa in futuro essere introdotta da parte del team di sviluppo. Tra le stringhe di codice dell'ultimo update dell'open world è stato individuato un riferimento ad una modalità mai annunciata, conosciuta come "Chiamata alle Armi". Con buona probabilità si tratta di una Survival Mode, dal momento che viene richiesto di "sopravvivere a 10 ondate".

Dalle linee di codice prese in esame non è ben chiaro se il contenuto in questione sia effettivamente prossimo all'arrivo, o se magari si tratti di qualcosa a cui Rockstar ha lavorato in passato ma che ha poi lasciato in sospeso. Non possiamo nemmeno dire con certezza se possa essere una modalità per il comparto single player o se invece sia destinata a Red Dead Online (come appare più probabile).

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo ad attendere che sia eventualmente Rockstar stessa a parlare di "Chiamata alle Armi". Intanto Red Dead Redemption 2 ha accolto il DLSS tra le sue feature ed è ora in grado di girare in 4K/60fps anche con una GPU 3070.