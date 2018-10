Red Dead Redemption 2: link per il preload su PS4 e Xbox One

Nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre partirà ufficialmente il preload di Red Dead Redemption 2: tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco su PlayStation Store e Xbox Store potranno iniziare a pre-scaricare il gioco così da essere pronti per iniziare a giocare al day one (26 ottobre).

Gli store digitali di Sony e Microsoft sono decisamente ben strutturati ma trovare tutte le edizioni di Red Dead Redemption 2 potrebbe non essere semplice, per questo di seguito abbiamo deciso di inserire i link alle rispettive pagine dei singoli prodotti:

Red Dead Redemption 2 PS4

Red Dead Redemption 2 Standard Edition - 69.99 euro

Red Dead Redemption 2 Special Edition - 84.99 euro

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 99.99 euro

Red Dead Redemption 2 Xbox One

Red Dead Redemption 2 Standard Edition - 69.99 euro

Red Dead Redemption 2 Special Edition - 84.99 euro

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 99.99 euro

Se avete già prenotato Red Dead Redemption 2 su PlayStation Store o Xbox Store vi basterà cliccare sui link proposti qui sopra da qualsiasi browser, effettuare il login allo store e mettere il download in coda anche se non siete davanti alla console, decisamente pratico considerando che il preload sarà attivo dalle 06:00 (ora italiana) di venerdì 19 ottobre, orario non comodissimo per i giocatori italiani.

Il titolo sarà giocabile dal 26 ottobre, giorno in cui il gioco arriverà nei negozi, oggi pomeriggio alle 16:00 Rockstar Games pubblicherà il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2.