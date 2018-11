Red Dead Redemption 2: la mappa interattiva fan made sbarca su Android

Il grande successo riscosso dalla versione su browser della mappa interattiva fan made di Red Dead Redemption 2 spinge gli autori del progetto a realizzarne un'applicazione consultabile dal proprio smartphone e tablet Android.

L'app MapGenie: RDR 2 è già disponibile su Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente, ma con la possibilità di sbloccarne la versione Pro per avere accesso a funzionalità aggiuntive come il tracciamento dei progressi in-game.

La nuova versione della mappa interattiva comprende tutti i principali segnalibri che indicano la posizione esatta di tutti gli oggetti collezionabili, le attività, le missioni secondarie, gli elementi di equipaggiamento, i tesori e le creature leggendarie che concorrono a plasmare la titanica esperienza free roaming e narrativa del capolavoro di Rockstar Games.

Come avvenuto all'annuncio della mappa fan made via browser del team MapGenie, però, ne consigliamo il download solo ed esclusivamente a coloro che hanno concluso l'avventura principale su PlayStation 4 e Xbox One o a chi, pur senza essere ancora giunto ai titoli di coda, ha già esplorato a fondo tutte le regioni della sconfinata Frontiera di Red Dead Redemption 2 e desidera consultare uno strumento per completare le missioni secondarie legate ai Trofei e agli Obiettivi Sbloccabili. Attenzione agli spoiler, quindi!

In calce all'articolo trovate il link alla pagina del Play Store da cui potete scaricare l'app MapGenie: RDR 2 per il vostro sistema Android prediletto.