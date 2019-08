Red Dead Redemption 2 "mette le ali" con la mod che ci trasforma in uccelli

Un appassionato di Red Dead Redemption 2 che afferma di essere riuscito ad accedere al codice del kolossal free roaming di Rockstar Games ha realizzato una straordinaria mod che ci permette di esplorare la Frontiera con gli occhi, ma soprattutto con le ali, delle diverse specie di uccelli presenti nel titolo!

La video dimostrazione confezionata dall'autore di questa mod e pubblicata sulle pagine del canale YouTube di jedijosh920 lascia davvero senza fiato per l'incredibile risultato raggiunto dal programmatore dilettante che si è cimentato in questa impresa.

Per raggiungere un simile risultato, il modder afferma di essersi servito del sistema del "model swap" escogitato in passato da chi ha saputo trasformare il modello poligonale del protagonista di Red Dead Redemption 2 in qualsiasi altro personaggio della Frontiera, il tutto con lo scopo di realizzare meme e simpatici video machinima nello stile dei trailer di GTA 5 girati con la Modalità Regista del Rockstar Editor.

L'autore della mod in questione, però, ha voluto spingersi oltre per darci la possibilità di scoprire che cosa si prova a volteggiare tra i cieli della realistica dimensione western di RDR2 nei panni (o meglio, nelle piume) di uccelli come aquile, aironi, duchesse e spatole esotiche. In cima all'articolo trovate il singolare filmato realizzato da jedijosh920: che cosa ne pensate di questa mod? Anche voi sperate che i vertici della Grande R aggiungano presto la Modalità Regista o una versione ancora più evoluta del Rockstar Editor in Red Dead Redemption 2? Fatecelo sapere con un commento.