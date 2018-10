Red Dead Redemption 2: il Microsoft Store svela il peso della versione Xbox One?

Secondo quanto riportato sul Microsoft Store, Red Dead Redemption 2 per Xbox One e Xbox One X peserà quasi 89 GB, per la precisione 88.57 GB, questo il valore indicato alla voce spazio libero richiesto per l'installazione.

Da segnalare come il peso sia riportato con la voce "Dimensione Approssimativa", dunque quanto riportato potrebbe non corrispondere esattamente alla realtà. Non è chiaro se i quasi 89 GB citati da Microsoft comprendano l'eventuale day one patch e gli assets in 4K per Xbox One X, al momento il gioco non è presente sul PlayStation Store tuttavia secondo un leak la versione PS4 dovrebbe pesare circa 50 GB con una patch day one da 3 GB.

Al momento vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite. Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile dal 26 ottobre 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.