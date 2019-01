Red Dead Redemption 2 è il miglior gioco del 2018 secondo Metacritic

Metacritic ha pubblicato la classifica dei Best Of 2018 eleggendo Red Dead Redemption 2 il miglior gioco dell'anno appena trascorso, con un Metascore pari a 97/100, il più alto tra tutte le produzioni uscite negli ultimi dodici mesi.

A seguire, come parte del "+90 Club" (giochi con Metascore superiore al 90) troviamo in ordine God of War (94/100), Super Smash Bros Ultimate (92/100), Forza Horizon 4 (92/100), Divinity Original Sin II Definitive Edition (92/100), Bayonetta 2 (92/100), Dead Cells (91/100), Shadow of the Colossus (91/100), NieR Automata Become as Gods Edition (90/100) e Monster Hunter World (90/100).

Nel 2018 sono stati lanciati 17 giochi con Metascore uguale o superiore a 90, un notevole incremento rispetto ai dieci del 2017 e ai soli sei del 2016. Continuando a parlare di Metascore, la piattaforma con la media voti più elevata è il PC (72.3%) con a seguire Nintendo Switch/Xbox One (70.8%) e PlayStation 4 con una media voto pari al 70%.