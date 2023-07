Red Dead Redemption 2: i migliori segreti e misteri nascosti che non avete ancora scoperto

L’ultima fatica degli studi di Rockstar Games è stata pubblicata ormai quasi 5 anni fa, nel 2018, ma la mappa open-world nella quale sono ambientate le vicende e le avventure dei protagonisti continua a riservare sorprese agli appassionati del gioco... a proposito, sapete quanto è grande la mappa di Red Dead Redemption 2?

Ecco quindi altri 10 segreti di Red Dead Redemption 2 che possono essere trovati solamente esplorando minuziosamente la mappa del gioco, e che quindi probabilmente non conoscete e non avete mai visto.

Il calderone della strega

Nascosto all’interno del bosco nella zona a nord-est di Fort Wallace, nella regione delle Grizzlies Orientali, potrete trovare uno strano calderone di grandi dimensioni, circondato da strani oggetti e ninnoli, che richiamano agli immaginari delle fattucchiere. A completare la scena ci pensa un tavolo di legno pieno di ingredienti per pozioni. All’interno del calderone ribolle un inquietante liquido verdognolo: se sceglierete di farne bere un mestolo ad Arthur, egli cadrà svenuto dopo pochi secondi, e si risveglierà alcuni metri più distante.

Il treno fantasma

In Red Dead Redemption 2 è possibile osservare diversi fenomeni paranormali, come sempre accade nelle opere di Rockstar. Tra questi, uno dei più particolari e affascinanti è sicuramente quello che vi permette di ammirare un vero e proprio treno fantasma. Per poter essere testimoni di questo avvistamento dovrete recarvi nello stato del Lemoyne, zona nord-ovest, e cercare il punto esatto in cui si trova il cartello di benvenuto nella regione. Qui si trovano anche le rotaie della ferrovia, e durante le primissime ore del mattino potrete osservare un treno fantasma sfrecciare su quelle stesse rotaie. State attenti però, poiché questa apparizione soprannaturale spaventerà il vostro cavallo, che potrebbe disarcionarvi e scappare.

La caverna del diavolo

Appena a sud del confine tra gli stati dell’Ambarino e del West Elizabeth, poco a ovest delle Cumberland Falls, si trova la Stazione Wallace. Partendo da questa zona e dirigendovi ancora un po’ più a ovest, potrete trovare una caverna apparentemente simile a tante altre. Entrando vi troverete però di fronte ad un personaggio a dir poco stravagante: un uomo che finge (o forse crede) di essere il diavolo in persona. Purtroppo le opzioni di interazione con questo particolare npc sono limitate, ma il suo atteggiamento inquietante fa sicuramente passare la voglia di chiacchierare con lui.

Avvistamento U.F.O.

Gli oggetti volanti non identificati non sono una novità nei cieli dei videogiochi targati Rockstar, e anche Red Dead Redemption 2 non fa eccezione in questo senso, presentando ai giocatori più di un solo avvistamento. Per osservare quello in questione dovrete dirigervi nello stato del New Hanover, e in particolare sulle rive del piccolo laghetto posto a nord del Ranch Emerald. In questa zona troverete un grosso edificio di legno, segnalato sulla mappa con il nome di Hani’s Bethel, all’interno del quale troverete una grande quantità di candele e scheletri, segno della probabile presenza di un culto o una setta suicida. Durante le prime ore del mattino, un U.F.O. sorvolerà l’edificio e si renderà visibile per alcuni minuti.

Scheletro di Bigfoot

Per molti anni, la leggenda metropolitana del bigfoot ha acceso gli animi dei fan della serie di Grand Theft Auto. In Red Dead Redemption 2 è invece possibile trovare uno scheletro di una creatura simile al Bigfoot, oppure allo Yeti, sulla cima del Monte Shann, nella regione del West Elizabeth.

La distilleria illegale di Moonshine

Il Moonshine è il liquore più diffuso in Red Dead Redemption 2, e viene continuamente contrabbandato dalle varie bande criminali che imperversano all’interno della mappa di gioco. Arthur ha tuttavia la possibilità di trovare - e successivamente rapinare - una distilleria vera e propria, nascosta nel retrobottega di un’attività commerciale chiamata Cooper’s General Store, nella cittadina di Strawberry. Per sbloccare questo evento speciale dovrete girare intorno alla base dell’edificio che ospita il negozio, alla ricerca di una finestra con cui interagire: in questo modo Arthur si accorgerà della presenza del Moonshine. A questo punto, entrate all’interno della bottega ed effettuate una classica rapina: il gioco vi fornirà un prompt a schermo per costringere il proprietario ad accompagnarvi nella zona della distilleria.

Gertrude Braithwaite

Quella dei Braithwaite è una delle due ricchissime famiglie di proprietari terrieri che si danno continuamente battaglia nella regione del Lemoyne, e con essa potrete interagire durante alcune missioni narrative principali. La villa della famiglia nasconde però un grande segreto: una delle eredi dei Braithwaite, Gertrude appunto, probabilmente malata mentalmente, è imprigionata in un piccolissimo capanno di legno all’interno della proprietà dei Braithwaite. Tornando in questo punto al termine dell’epilogo, potrete osservare attraverso una piccola apertura il cadavere di Gertrude, lasciata morire dalla sua stessa famiglia.

Eco di Vetter

Questo segreto è un diretto riferimento ad un triste fatto di cronaca realmente accaduto ad un uomo chiamato Philip Henry Vetter, dettaglio che contribuisce a renderlo ancora più particolare. Situata nel territorio della Big Valley - nello stato del West Elizabeth - potrete trovare una piccola baita nel bosco, apparentemente simile a molte altre. Non appena cercherete di entrarvi, però, Arthur verrà attaccato da un enorme orso grizzly, per poi scoprire che l'animale aveva in precedenza fatto scempio di un altro uomo.

Volti scolpiti negli alberi

Anche questo segreto può essere scovato nella regione della Big Valley, come il precedente. Vagando per il bosco potreste capitare di fronte ad una serie di alberi disposti in cerchio, il cui tronco è stato scavato e scolpito per mostrare una serie di inquietanti volti, probabilmente utilizzando un coltello. Non ci sono altri indizi al riguardo, e dunque è difficile fare ipotesi su chi o perché abbia fatto una cosa del genere.

Casa dello Hobbit

Questo è uno degli easter egg più apprezzati dalla community del gioco, poiché richiama le famosissime opere di Tolkien. Nella regione delle Grizzlies Orientali, nei pressi di Ambarino, Arthur potrà osservare da vicino quella che è a tutti gli effetti la casa di un Hobbit, scavata nel fianco di una piccola collina erbosa.

Questa lista dimostra ancora una volta come l'ultima opera di Rockstar sia piena di dettagli e caratteristiche uniche. A proposito, sapevate che è possibile spingere un NPC a commettere un grave crimine in Red Dead Redemption 2?