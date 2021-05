Red Dead Redemption 2: quante missioni principali e secondarie ci sono?

La gigantesca portata narrativa di Red Dead Redemption 2, ultimo capolavoro pubblicato dalle fucine di Rockstar Games che ha impressionato e affascinato il pubblico di tutto il mondo ormai più di due anni fa, si snoda attraverso un’enorme quantità di missioni principali e secondarie e attività extra da completare.

Red Dead Redemption 2 utilizza un sistema di progressione narrativa estremamente complesso ed articolato, che sfrutta contemporaneamente sia la struttura open-world e free-roaming del gioco, sia la sua fortissima vocazione per una narrazione estremamente votata alla spettacolarità e alla linearità della trama, la quale non lascia spazio a bivi narrativi o finali alternativi ma si poggia su una solida scrittura dall’inizio alla fine dell’avventura. La struttura elaborata dagli sviluppatori di Rockstar Games prevede la presenza di una serie di missioni principali suddivise in alcuni capitoli differenti che si susseguono con una progressione non sempre lineare, ma piuttosto articolata attraverso un diagramma di relazioni causa-effetto: per poter sbloccare una missione della storia sarà spesso necessario soddisfare alcuni requisiti, come completando alcune altre missioni oppure facendo trascorrere alcune ore all’interno del gioco. In questo modo la progressione non sarà mai perfettamente lineare, e lascerà invece al giocatore larghi spazi di manovra per dedicarsi alle proprie attività secondarie preferite, pur mantenendo una forte sensazione di linearità che contribuisce alla solidità e alla credibilità della narrazione.

Scendendo più nel dettaglio, all’interno di Red Dead Redemption 2 vi imbatterete in un totale di ben 94 differenti missioni principali suddivise in 6 capitoli più 2 epiloghi: queste sono quelle che sono strettamente legate all’avanzamento all’interno della storia e dell’avventura dei molti personaggi che si avvicendano intorno al protagonista, Arthur Morgan. Ad aggiungersi a queste 94 missioni principali è possibile annoverare poi ben 15 attività facoltative, ma disponibili solamente durante alcuni specifici capitoli della storia, che vi vedranno impegnati in una qualche attività extra al fianco di un membro della vostra banda: alcuni esempi di queste attività sono le sessioni di caccia e pesca oppure le rapine più piccole.

Come se tutto ciò non bastasse, a chiudere il cerchio delle missioni e attività presenti nell’ultimo capolavoro di Rockstar Games esistono anche la bellezza di 31 missioni secondarie che vedono protagonisti voi e alcuni cosiddetti “Sconosciuti”, ovvero personaggi appartenenti al mondo di gioco con i quali potrete interagire per avviare archi narrativi secondari ad essi collegati: a differenza di quello che accade in molti altri esponenti del genere dei videogiochi open-world, in Red Dead Redemption 2 praticamente tutte queste missioni degli Sconosciuti sono ben caratterizzate e sorrette da una scrittura solida e appagante, tanto da non dare mai la sensazione al giocatore di essere solamente delle fetch quest inserite tanto per allungare il brodo.

In totale quindi è possibile annoverare circa 140 tra missioni principali, secondarie e attività extra da completare insieme agli altri membri della banda di Arthur Morgan, un numero davvero enorme che permette al giocatore di trascorrere moltissime ore in compagnia del gioco. Ecco quanto dura Red Dead Redemption 2.