Red Dead Redemption 2: con una mod gira a 60 FPS stabili su Playstation 5

Illusion, noto modder nelle community online dedicate ad alcuni dei giochi più in voga, ha colpito ancora. Dopo la mod per far girare Bloodborne su Playstation 5 a 60 FPS stabili, è la volta di esaudire lo stesso desiderio per Red Dead Redemption 2.

Come si può notare dal video pubblicato dallo stesso modder, il risultato raggiunto è ottimo e valorizza ancora di più un'esperienza di gioco già di per sé memorabile. Là dove Rockstare Games non è intervenuta, almeno per ora, arriva questa patch amatoriale, che porta a 60 FPS stabili l'avventura di Arthur Morgan.

Attenzione, però, il risultato è raggiunto tramite una patch amatoriale, ossia tramite un hack su Playstation 5. Questa procedura, che ci sentiamo di sconsigliare, invalida la garanzia di Playstation 5 e, nei casi più gravi, può culminare in un ban del proprio account.

Per questa ragione, poiché non si tratta di un aggiornamento rilasciato dal team di sviluppo del gioco (e in nessun caso connesso alla software house di Rockstar Games), usare e installare questa mod è rischio e pericolo dell'utilizzatore.

In ogni caso, spesso interventi come questo sono un segnale per i team di sviluppo, che potrebbero interpretare il desiderio della community e, chissà, coronarlo con un effettivo aggiornamento per far girare Red Dead Redemption 2 su PS5 a 60 FPS stabili.

Nel frattempo che aspettiamo, può valere la pena passare in rassegna i migliori giochi Western da giocare oltre Red Dead Redemption e RDR21.