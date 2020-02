Red Dead Redemption 2: una mod introduce Hot Coffee in memoria di GTA San Andreas

I modder Unlosing e Jedijosh920 hanno creato una mod decisamente particolare per Red Dead Redemption 2 che riprende quanto accaduto con Hot Coffee, vecchia mod di GTA San Andreas che ha generato non pochi scandali all'epoca.

In Hot Coffee i giocatori potevano accedere ad un mini gioco nel quale il protagonista poteva inscenare rapporti sessuali con procaci ragazze più o meno nude. Non sono mancate come detto numerose polemiche e Rockstar Games è finita in tribunale per non aver bloccato la mod, pur non avendo in alcun modo sviluppato o approvato questa modifiche.

La mod Hot Coffee per Red Dead Redemption 2 è disponibile su Nexus MOD, una volta installata è possibile avere rapporti intimi in alcune strutture come Valentine Saloon, Saint Denis Saloon e Strawberry Hotel/Welcome Center. La mod non è allo stato attuale particolarmente esplicita dal momento che i personaggi mantengono il proprio abbigliamento e la biancheria, gli sviluppatori però hanno promesso l'arrivo di modifiche decisamente più bollenti.

Il download della Hot Coffee Mod è consigliato solo ai giocatori maggiorenni, come riporta anche un avviso su Nexus MOD, vi sconsigliamo di procedere con il download in caso questo tipo di contenuti non risulti di vostro gradimento.