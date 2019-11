Red Dead Redemption 2: i modder risolvono il mistero di un personaggio scomparso!

Dalle pagine di Reddit, un modder della community del popolare forum afferma di aver risolto il mistero di un personaggio scomparso di Red Dead Redemption 2 attingendo ai file inattivi della versione PC del capolavoro western di Rockstar Games.

Il personaggio in questione è Isabeau Katharina Zinsmeister, la Principessa del Granducato di Lussemburgo di cui si fa riferimento su di una locandina affissa in un Trading Post a nord di Saint Denis. Il volantino ci informa che le operazioni di ricerca della giovane non sono ancora terminate nonostante i quindici anni dalla sua sparizione e che sono previsti 100 dollari di premio per chi saprà fornire informazioni utili al suo ritrovamento.

Ebbene, il redditor DaniMoz ritiene di aver scoperto la ragazza, o meglio, il suo modello poligonale, tra i file inattivi della versione PC di RDR 2: servendosi della mod che consente ai giocatori di cambiare l'aspetto del proprio alter-ego per farmi assumere, ad esempio, le sembianze di un'aquila, l'utente ha "ridato vita" a Isabeau, divenuta oramai una donna.

Il breve video confezionato dall'autore di questa scoperta è stato contrassegnato come "spoiler", ma essendo legato a un personaggio presente nel gioco solo ed esclusivamente tramite un modello poligonale "nascosto" tra le pieghe della versione PC di RDR 2 non rivela nessun tipo di informazione sensibile sulla storia dell'epopea di Arthur Morgan. Potrebbe trattarsi, quindi, di una missione secondaria abbandonata da Rockstar in sede di sviluppo, oppure di un'attività free roaming non ancora svelata dagli esploratori della Frontiera di Red Dead Redemption 2, nonostante i pazzeschi dati di vendita del gioco e il suo enorme bacino di utenti rendano estremamente improbabile quest'ultima opzione.

C'è anche chi ritiene plausibile il futuro ritorno della Principessa come protagonista di un'espansione della campagna principale o di un update di Red Dead Online. E voi, cosa ne pensate di questa insolita (e inquietante) scoperta?