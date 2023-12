Red Dead Redemption 2, il mondo visto da un NPC ucciso da Arthur: ecco il video

A distanza di anni dalla sua uscita, l'avventura western di Rockstar continua a sorprendere i fan, i quali concordano nel dire che non esistono giochi paragonabili a Red Dead Redemption 2. Come se le bellezze del mondo del progetto non fossero di per sé sufficienti, a rendere grande tale epopea ci pensano i giocatori con le loro creazioni.

Dopo aver visto in video la mod di Red Dead Redemption 2 che permette di esplorare il Messico, è giunto il momento di osservare il selvaggio e cruento mondo di questa avventura sotto un altro punto di vista: vi siete mai chiesti come sarebbe vestire i panni di un NPC su Red Dead Redemption 2? Se la domanda è foriera di meraviglie tecniche con il lavoro condiviso su Reddit dall'utente TransportationHot202, un po' meno positive sono le nefaste sorti del personaggio non giocabile.

Come si vede dal contenuto in questione, pubblicato anche su YouTube e visibile in allegato al corpo della notizia, il destino del protagonista Arthur Morgan si ritroverà ad intrecciarsi con quello dell'NPC: dopo che i consigli presenti nel libro venduto dal povero malcapitato non sono stati utili, il diverbio verbale con il personaggio principale di Red Dead Redemption 2 porterà ad una brutta fine per il venditore. Sebbene la clip in questione duri poco meno di un minuto, ciò è comunque sufficiente a mostrare le prodezze del lavoro realizzato dall'ideatore del video.