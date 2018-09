Red Dead Redemption 2: nel gioco Rockstar saranno presenti centinaia di possibili scelte

Josh Bass (Art Director di Rockstar Games) è stato intervistato da Official PlayStation Magazine e in questa occasione ha rivelato che in Red Dead Redemption 2 i giocatori potranno prendere "tantissime scelte e centinaia di decisioni diverse".

Di seguito un breve estratto dall'intervista riportato da GamingBolt: "RDR 2 è pieno di scelte, Arthur si troverà a dover prendere decisioni migliaia di volte... che tipo di fuorileggere sarete? Questo dipenderà da voi, il mondo di gioco si adatterà alle vostre scelte, piccole o grandi che siano... vi accorgerete presto che ogni esperienza nel mondo di Red Dead Redemption 2 sarà diversa proprio a causa delle numerose decisioni intraprese..."

Nella giornata di ieri, Rockstar Games ha svelato nuovi dettagli sulla fauna, sulla fisica, le sessioni shooting e gli ambienti di Red Dead Redemption 2. Sony Interactive Entertainment ha inoltre annunciato tre bundle PS4 e PS4 Pro dedicati al nuovo attesissimo Western degli autori di GTA.

