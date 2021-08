Red Dead Redemption 2 next-gen in vista? Take-Two ha 3 remaster in sviluppo

Nel primo trimestre dell'attuale anno fiscale Take-Two ha registrato un calo degli incassi, seppur non troppo preoccupante. GTA V, GTA Online, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online e Borderlands 3 continuano ad andare forte, e delle soddisfazioni sono arrivate pure da Civilization 6 e NBA 2K21, che hanno venduto oltre 11 milioni di copie ciascuno.

Take-Two si aspetta quindi un futuro roseo, e prevede un incasso totale di ben 3,14-3,24 miliardi di dollari al termine dell'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2022. Oltre ai meri numeri, l'ultima riunione con gli azionisti della compagnia di Strauss Zelnick ci ha regalato anche una panoramica dei giochi in via di sviluppo presso le sussidiarie di Take-Two e in uscita prima della fine di quest'anno fiscale.

Entro il 31 marzo 2022 Take-Two prevede di pubblicare un totale di 21 giochi:

4 giochi di 2K Games : NBA 2K22, WWE 2K22, Tiny Tina's Wonderlands e un gioco non ancora annunciato di 2K;

: NBA 2K22, WWE 2K22, Tiny Tina's Wonderlands e un gioco non ancora annunciato di 2K; 1 gioco indipendente di Private Division : OlliOlli World;

: OlliOlli World; 10 giochi mobile free-to-play : non ancora annunciati;

: non ancora annunciati; 6 nuove iterazioni di giochi già pubblicati in passato: GTA 5 next-gen, GTA Online Standalone, Kerbal Space Program next-gen e 3 giochi non ancora annunciati.

La nostra attenzione è stata catturata dall'ultima voce, nella quale si parta di tre porting/remaster non ancora annunciati. Il nostro pensiero è subito andato alla versione next-gen di Red Dead Redemption 2, lungamente attesa ma non ancora presentata in via ufficiale: che sia compresa tra quei tre giochi misteriosi? Noi lo riteniamo altamente probabile. L'annuncio potrebbe avvenire dopo il lancio di Grand Theft Auto 5 fissato per l'11 novembre 2012, dopodiché ci sarebbero tanti mesi a disposizione per farla arrivare sul mercato prima della fine dell'attuale anno fiscale.