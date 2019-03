Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch avvistato nel listino di Target

Diversi mesi fa l'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, aveva spiegato i motivi per cui Red Dead Redemption 2 non è arrivato su Switch, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One.

Al netto delle dichiarazioni passate, è recentemente apparso sul listino del noto retailer australiano Target un'immagine molto sospetta riguardante il western game di Rockstar, capace di oltrepassare nuovamente i limiti dei giochi open-world narrativi. Come potete notare tramite lo screenshot che vi abbiamo riportato in calce, il gioco è stato inserito fra i prodotti inclusi nel catalogo delle festività pasquali del negozio anche in edizione Nintendo Switch.

Naturalmente, potrebbe essersi trattato di un semplice errore da parte degli inserzionisti di Target, motivo per il quale vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia. Curioso, tuttavia, notare come nel momento in cui scriviamo la pagina non è stata modificata, e riporti ancora la versione del gioco ipoteticamente destinata alla console ibrida della grande N.



Ricordiamo ai lettori che Red Dead Redemption 2 è disponibile ora su console PlayStation 4 e Xbox One. Oltre che su Nintendo Switch, in tanti attendono l'arrivo del gioco su PC, nel mentre alcuni giocatori particolarmente attenti durante la presentazione di Stadia hanno suggerito la sua possibile pubblicazione sulla nuova piattaforma di gaming streaming di Google in arrivo nel 2019.