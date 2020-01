Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch? Negozio spagnolo lo mette in listino

Come riferito dai colleghi di WCCFTech, il negozio di videogiochi spagnolo Instant Gaming ha deciso di inserire nel proprio catalogo digitale la versione Nintendo Switch di Red Dead Redemption 2.

La nuova pagina aggiunta dai curatori dello store spagnolo per l'edizione Switch di RDR 2 presenta anche una copertina con il logo della console Nintendo e l'indicazione del 2020 come periodo di uscita ipotetico del titolo.

La sorprendente presenza della scheda di Red Dead Redemption 2 per Switch sul sito del negozio videoludico spagnolo si ricollega inevitabilmente alla scoperta dell'icona del Controller Pro tra i file della versione PC del capolavoro western di Rockstar, anche se in tal caso tutto potrebbe essere facilmente spiegato dalla compatibilità dello stesso pad di Switch con Steam.

L'eventuale arrivo di RDR 2 sulla console ibrida di Nintendo rappresenterebbe un vero e proprio miracolo tecnologico, nonostante la casa di Kyoto ci abbia già abituati a porting considerati "impossibili" come quello di The Witcher 3 su Switch o, nel 2020, di DOOM Eternal e The Outer Worlds.

Al netto dei problemi legati alla sensibile differenza prestazionale tra la console di Nintendo e le restanti piattaforme di questa generazione, uno degli ostacoli più difficili da superare da Rockstar Games per portare Red Dead Redemption 2 su Switch potrebbe essere quello delle dimensioni dei file di gioco: su PC, PS4 e Xbox One, infatti, l'avventura western di Arthur Morgan e il modulo multiplayer di Red Dead Online richiedono più di 100GB di spazio su hard disk. Che i rumor della versione Switch di RDR 2 vadano letti anche in funzione delle indiscrezioni provenienti da Macronix sulla produzione di memorie per realizzare nel 2020 delle cartucce Switch da 64GB?