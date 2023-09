Red Dead Redemption 2 non arriva su Nintendo Switch: si è trattato di un errore

Qualche giorno fa, fra le valutazioni dell'ente regolatore brasiliano, era stata avvistata una sospetta versione di Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch, che subito ha alimentato le speculazioni di un possibile porting del gioco sulla console della grande N. Sembra, tuttavia, che si sia trattato solo di un errore.

Pare, infatti, che il rating si riferisse al primo Red Dead Redemption su Nintendo Switch, anziché al secondo, e adesso la sbavatura è stata corretta nella relativa pagina dedicata alle valutazioni della commissione brasiliana.

In ogni caso, questo per molti non significa che non potremo rivivere mai su Switch l'avventura di Arthur Morgan in Red Redemption 2. Secondo l'utente Ben, un appassionato che segue i contenuti e le news riguardanti Rockstar Games, potrebbe arrivare in futuro:

"Penso ancora che sia possibile che RDR2 finisca sulla piattaforma Switch, ma non tanto presto. Forse sulla Switch 2, la prossima console, sembra essere molto simile allo Steam Deck, se non più potente. Quindi, mi aspetto che Rockstar dia a Nintendo più amore", scrive sul proprio profilo Twitter/X.

Ciò che sappiamo per adesso è che la comparsa di Red Dead Redemption II tra le classifiche dell'ente brasiliano non nascondeva alcun significato e per ora, quindi, dovremo continuare a giocare sulle piattaforme canoniche su cui il gioco già si trova, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC.