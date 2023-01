Red Dead Redemption 2 non si ferma più su Steam: ancora record di utenti attivi

Nonostante sia uscito su PS4 e Xbox One nell'ottobre del 2018, per poi sbarcare anche su PC nel novembre del 2019, Red Dead Redemption II continua a godere di grande popolarità tra gli appassionati, sempre pronti ad immergersi nuovamente nell'enorme mondo di gioco offerto dal kolossal firmato Rockstar Games.

E' in particolare su Steam che le avventure di Arthur Morgan continuano ad ottenere successi: lo scorso novembre Red Dead Redemption 2 aveva segnato un nuovo record di giocatori su Steam, con 66.492 utenti attivi contemporaneamente. Tale record però è già stato superato: stando infatti a quanto riportato su Steam Charts, alle ore 15:00 dell'8 gennaio 2023 il titolo Rockstar ha registrato ben 69.134 giocatori attivi nello stesso momento, registrando così un nuovo picco massimo mai toccato in precedenza da Red Dead Redemption II. E negli ultimi 30 giorni, inoltre, l'opera ha toccato anche la sua media giocatori più elevata di sempre dal 2019 in avanti, pari a 42.111 utenti.

Con tutta probabilità il merito di questi nuovi record sono da ricollegarsi ad alcuni aggiornamenti da poco pubblicati da Rockstar e collegati a Red Dead Online, quali bonus XP doppi, nuovi vestiari, sconti in-game, che seguono l'update a tema natalizio pubblicato lo scorso dicembre. Questi update devono aver fortemente attirato l'attenzione dell'utenza, che dunque si è riunita in massa per sfruttare al massimo gli extra ed i vantaggi messi a disposizione dagli sviluppatori.

Negli scorsi mesi e stato confermato che la serie di Red Dead Redemption ha superato le 70 milioni di unità, dimostrandosi uno dei più grandi successi mai creati da Rockstar Games nel corso della sua lunga storia.