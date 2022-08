Red Dead Redemption 2 non finisce di stupire, i fan hanno scovato nuovi contenuti tagliati

I contenuti tagliati di Red Dead Redemption 2 sembrano non esaurirsi alle scoperte di cui vi abbiamo parlato negli scorsi mesi. Ora, infatti, i fan dell'action di Rockstar Games sono riusciti a scovare nuovi elementi che, per un motivo o per un altro, non sono stati inclusi nel prodotto finale.

Le prime informazioni ci giungono dallo YouTuber Kush Qrox, il quale, cercando tra i file nascosti del gioco, è riuscito a trovare una cutscene inutilizzata che suggerisce la possibilità che Arthur Morgan fosse in grado di visitare le zone di Blackwater e New Austin, regioni incluse nella mappa del primo capitolo della serie ma inaccessibili in Red Dead Redemption 2. Nel video, vediamo infatti il protagonista raggiungere proprio New Austin, dopo aver intrattenuto una conversazione con Jeremy Gill.

Un'altra scoperta interessante fatta dai fan riguarda la famiglia di Arthur Morgan. Nuove voci sostengono che il pistolero avrebbe dovuto portare con sé suo figlio all'inizio del gioco, con il bambino destinato poi a morire sfortunatamente nei pressi della montagna. Tuttavia questa parte della trama è stata considerata troppo cupa ed è stata poi scartata a favore di una vaga menzione all'episodio all'interno dei dialoghi tra i personaggi.

Come già sicuramente saprete, Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, tuttavia il titolo era destinato ad arrivare anche sulle console di attuale generazione. Anche se non è più successo. Le versioni PS5 e Series S|X di Red Dead Redemption 2, secondo gli ultimi rumor, sarebbero state infatti cancellate (almeno momentaneamente) da Rockstar Games con l'obiettivo di concentrare tutta la forza lavoro sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6.