Red Dead Redemption 2 non verrà rinviato ulteriormente, parola del CEO di Take-Two

Intervistato da CNBC, il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick ha confermato e ribadito che Red Dead Redemption 2 non subirà ulteriori ritardi e il gioco uscirà il 26 ottobre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, come annunciato lo scorso mese di febbraio.

"Lo confermo, mano sul cuore. E quando dico mano sul cuore parlo anche a nome degli oltre 1.000 membri di Rockstar Games", queste le parole di Zelnick, il quale si è detto inoltre estremamente fiducioso riguardo il successo commerciale di Red Dead Redemption 2, titolo di punta dell'anno fiscale di Take-Two, che terminerà il prossimo 31 marzo.

L'ultimo trailer di RDR2 è stato accolto in maniera estremamente positiva da parte di pubblico e critica, motivo di grande soddisfazione per un progetto che ha coinvolto tutte le divisioni di Rockstar Games per otto anni, la lavorazione del gioco è infatti iniziata nel 2010, poco dopo il lancio di Red Dead Redemption su PlayStation 3 e Xbox 360.

Red Dead Redemption 2 uscirà dunque il 26 ottobre su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One, Rockstar ha confermato l'esistenza di "varie edizioni speciali", maggiori dettagli in merito arriveranno però durante il mese di giugno.