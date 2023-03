Red Dead Redemption 2 non parte su Windows 11: occhio all'update KB5023774

Quelli di Microsoft sono indubbiamente i sistemi operativi che meglio si adattano al gaming tradizionale, ma ciò non significa che siano perfetti: di tanto in tanto sorgono problemi come quello che sta interessando Red Dead Redemption 2, gioco di Rockstar Games che non parte più su una specifica versione di Windows 11.

Come confermato anche dalla stessa Microsoft, Red Dead Redemption 2 non parte più dopo l'installazione dell'aggiornamento KB5023774, un nuovo update facoltativo per Windows 11 21H2, la prima versione del sistema operativo. I giocatori interessati dal problema non riescono più ad avviare il gioco dal Rockstar Games Launcher, dal momento che dopo la pressione del tasto Play la schermata di caricamento persiste a schermo in maniera indefinita.

In attesa di una risoluzione definitiva, alla quale stanno lavorando congiuntamente Microsoft e Rockstar Games, è possibile aggirare il problema in due modi:

Non installate l'aggiornamento KB5023774: essendo facoltativo, per il momento potete anche evitare di scaricarlo e installarlo; Se lo avete inavvertitamente già installato e volete continuare a giocare a Red Dead Redemption 2 nell'immediato, allora vi consigliamo di aggiornare Windows 11 alla più recente versione 22H2, sulla quale il problema non si presenta.

L'unica novità di rilievo introdotta dall' aggiornamento KB5023774 riguarda il box di ricerca nella barra delle applicazioni. Mentre si digita nella casella di ricerca, i risultati vengono ora visualizzati nella casella del riquadro a comparsa di ricerca. Nulla di essenziale insomma, specialmente per un gamer interessato a scorrazzare nel selvaggio west di Red Dead Redemption 2