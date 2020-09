Red Dead Redemption 2: ecco le novità dell'update 1.24

Nel corso delle ultime ore Rockstar Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Installando la patch in questione, che porta il titolo con protagonista Arthur Morgan alla versione 1.24, si risolve una grave problematica riscontrata da molti utenti.

Ci riferiamo nello specifico all'errore 0x99220000, che impediva ad alcuni giocatori persino di avviare Red Dead Online, il comparto multigiocatore del titolo. L'aggiornamento in questione provvede anche a mettere una pezza ai problemi di stabilità che molti giocatori stavano incontrando sia nella modalità storia che nella modalità online del gioco Rockstar e che provocavano crash improvvisi, costringendo gli utenti a riavviarlo e ad attendere minuti prima di ritornare a controllare il proprio alter ego digitale.

La versione PC ha inoltre ricevuto una serie di correzioni extra relative ad un crash al lancio per via di problemi con lo schema dei comandi e un bug che impediva il lancio utilizzando le DirectX 12 su alcune versioni di Windows 7 e Windows 8.

Sapevate che Red Dead Redemption 2 potrebbe girare a 4K e 60 fps su Xbox Series X secondo Digital Foundry? Sulle nostre pagine trovate anche un approfondimento sul mistero della città di Armadillo in Red Dead Redemption 2.