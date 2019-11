Red Dead Redemption 2: tutte le novità della versione PC

Finalmente Red Dead Redemption 2 è disponibile anche su PC. La versione Personal Computer del capolavoro di Rockstar include diverse migliorie tecniche, oltre a una serie di contenuti aggiuntivi per la modalità storia: vediamo tutte le novità introdotte nella versione PC del gioco.

Migliorie tecniche, contenuti aggiuntivi per la modalità Storia tra cui missioni Cacciatore di taglie, Covi della banda, armi e altro ancora, senza dimenticare l'accesso gratuito al mondo di gioco condiviso di Red Dead Online. Di seguito, tutte le novità della versione PC di Red Dead Redemption 2.

Miglioramenti Tecnici

Red Dead Redemption per PC supporta la risoluzione 4K (e risoluzioni superiori), configurazioni per più monitor, configurazioni panoramiche, frame rate più alto, ombre a una risoluzione più alta, texture di qualità superiore e una serie di migliorie grafiche, tra cui una resa ancora più convincente per gli effetti atmosferici (come neve, nebbia, acqua) e una draw distance maggiore. Durante le esplorazioni open world, dunque, i giocatori PC potranno notare ancora più dettagli in lontananza, godendosi panorami da mozzare il fiato.

La configurazione del vostro PC sarà in grado di reggere al meglio Red Dead Redemption 2? Se volete farvi un'idea in proposito, ricordiamo che NVIDIA ha consigliato i settaggi per giocare a 60fps.

Nuovi contenuti per la Storia

La versione PC di Red Dead Redemption 2 include i seguenti contenuti aggiuntivi per la modalità storia:

3 nuove missioni Cacciatore di taglie : cattura un trio di fuggitivi ricercati, il ladro Herman Zizendorf, l'ex ufficiale della cavalleria confederata Camille de Millemont e il capobanda Bart Cavanaugh.

: cattura un trio di fuggitivi ricercati, il ladro Herman Zizendorf, l'ex ufficiale della cavalleria confederata Camille de Millemont e il capobanda Bart Cavanaugh. 2 nuovi Covi della banda : affronta la letale banda dei Del Lobos nei nuovi covi di Gaptooth Breach e Solomon's Folly.

: affronta la letale banda dei Del Lobos nei nuovi covi di Gaptooth Breach e Solomon's Folly. 2 nuove mappe del tesoro : segui le nuove mappe Tesoro della terra della ricchezza e Tesoro della via degli elementi per trovare Barre d'Oro e altre ricompense.

: segui le nuove mappe Tesoro della terra della ricchezza e Tesoro della via degli elementi per trovare Barre d'Oro e altre ricompense. 1 nuova missione : intitolata Fino in capo al mondo.

: intitolata Fino in capo al mondo. 4 nuove armi : pistola M1899, Evans a ripetizione, revolver High Roller, revolver Le Mat.

: pistola M1899, Evans a ripetizione, revolver High Roller, revolver Le Mat. 7 nuovi cavalli : White Brindle Arabian, Few Spot Appaloosa, Perlino Andalusian, Red Chestnut Arabian, Buttermilk Buckskin Kentucky Saddler, Liver Chestnut Morgan e Gold Palomino Tennessee Walker.

: White Brindle Arabian, Few Spot Appaloosa, Perlino Andalusian, Red Chestnut Arabian, Buttermilk Buckskin Kentucky Saddler, Liver Chestnut Morgan e Gold Palomino Tennessee Walker. Nuove missioni del campo erboristico : visitate il campo erboristico nel deserto e raccogliete le erbe richieste per creare nuove ricette.

: visitate il campo erboristico nel deserto e raccogliete le erbe richieste per creare nuove ricette. 5 nuovi Talismani da collezionare, con nuove abilità.

Modalità Foto

Red Dead Redemption 2 per PC include anche una nuova modalità Foto arricchita con diversi strumenti per immortalare al meglio la bellezza della frontiera nella modalità Storia. Potrete scattare foto senza limitazioni al movimento della macchina fotografica, aggiungere filtri, adesivi e testi per poi caricarle sul Social Club e condividerle con il resto della community.

Red Dead Online

Oltre a tutte le novità elencate sopra, la versione PC di Red Dead Redemption 2 include il vibrante mondo di condiviso di Red Dead Online, corredato di tutti i miglioramenti già pubblicati e i più recenti aggiornamenti ai contenuti, tra cui Professioni della frontiera e i ruoli di Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista.