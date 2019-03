Red Dead Redemption 2 è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Come ogni mercoledì si rinnova l'Offerta della Settimana sul PlayStation Store: protagonista dei nuovi sconti è Red Dead Redemption 2, ora in vendita a prezzo scontato in versione Standard, Ultimate e Special.

Red Dead Redemption 2 Standard Edition costa 49.99 euro anzichè 69.99 euro, la Special Edition costa 59.99 euro anzichè 84.99 euro mentre la Ultimate Edition ha un prezzo di 69.99 euro invece di 99,99 euro. Le offerte in questione sono valide da oggi e fino al 21 marzo compreso.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, capace di vendere oltre 23 milioni di copie, ricevendo numerosi elogi e riconoscimenti da parte di pubblico e critica. L'acquisto di RDR2 vi garantirà l'accesso a Red Dead Online (ancora in beta), esperienza multiplayer recentemente aggiornata con tantissimi nuovi contenuti.