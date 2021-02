Red Dead Redemption 2: la nuova patch risolve alcuni problemi tecnici della versione PC

Gli sviluppatori di Rockstar Games hanno pubblicato una nuova patch per la versione PC di Red Dead Redemption 2 che mira a risolvere alcuni problemi tecnici e grafici del celebre open world in salsa western.

La patch 1.24 per Red Dead Redemption 2 è infatti volta a risolvere alcuni dei problemi tecnici riscontrati nella versione PC, migliorandone la stabilità e la qualità generale. Come si legge nella patch note pubblicata da Rockstar Games il nuovo aggiornamento porta in dote:

Stabilità migliorata durante le istanze che richiedono un ripristino del dispositivo

Stabilità migliorata quando si verificano errori della scheda video

Stabilità migliorata nella gestione delle finestre

Risolto un problema che causava un arresto anomalo durante la rimozione dei cavi del display dalla GPU

Risolto un problema che causava un arresto anomalo dopo aver scollegato un monitor durante l'esecuzione della modalità a schermo intero in HDR

Risolto un problema che causava un arresto anomalo quando si scollegavano i cavi dell'unico dispositivo di output disponibile durante l'esecuzione in Vulkan

Risolto un problema che causava l'avvio del gioco con un volume molto basso nel mixer di Windows

Intanto, stando agli ultimi rumor, Rockstar Game starebbe lavorando ad una patch di RDR2 per le console next-gen e di una possibile uscita di Red Dead Redemption Remastered.